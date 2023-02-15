زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
باكو، 15 فبراير، (اذرتاج)
ضرب الزلزال قوته 3.1 درجات على مقياس ريختر في الساعة 15:42 بالتوقيت المحلي في 15 فبراير بحر الخزر على عمق 60 كيلومترا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه لم يحس بهذه الهزة الأرضية.
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