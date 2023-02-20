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    قرية قوندانلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 20 فبراير (أذرتاج)

    تقع قرية قوندانلي لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر بركوشاد وفي السفح الجبلي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية في فترة الاحتلال.

    حرر الجيش الاذربيجاني الباسل القريةَ من وطأة الاحتلال إبان الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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