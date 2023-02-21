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    قرية قارقولو لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 21 فبراير (أذرتاج)

    تقع قرية قارقولو لمحافظة زنكيلان على سفح جبل ميهري.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993 ودمرها الوحشيون الأرمن بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 22 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية.

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