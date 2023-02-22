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    أقاليم


    قرية عبدال لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٠٨]

    باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

    تقع قرية عبدال في السفح الجبلي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في 4 سبتمبر عام 1992 في الحرب القراباغية الأولى. تم تدمير القرية بالكامل على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

     

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