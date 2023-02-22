باكو، 22 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال ظروف طقس ممطرة ابتداء من النصف الثاني من اليوم وانتقال الهطل الى مطر ثلجي الى الليل في بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية تشتد أحيانا الى المساء.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-5 درجات مئوية ليلا وبين 5-8 درجات مئوية نهارا وبين 0-3 درجات مئوية مساء في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر ومطر ثلجي متقطع على بعض المناطق وتساقط الثلوج وكثافة الهطل على مناطق عدة وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية تشتد أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 درجات مئوية ليلا وبين 8-13 درجات مئوية نهارا وبين 12-7 درجات مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 درجات مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.