سماكة الثلوج في قاخ تبلغ 46 سم

باكو، 22 فبراير، (أذرتاج)

نتيجة تساقط الثلوج في بعض المناطق الجبلية للجمهورية، بلغت سماكة الثلوج 46 سم في قاخ و25 سم في آغده ره و9 سم في داشكسن و7 سم في قيريز و5 سم في خالطان و3 سم في شاهداغ.

تم تسجيل درجة الحرارة في باكو وشبه جزيرة ابشيرون 6-2 درجة مئوية و0-5 درجة مئوية في ناخجيوان و8 درجة مئوية في المناطق الجبلية و6 درجة مئوية في مناطق آران.