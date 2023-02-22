وزارة البيئة: إطفاء الحريق المندلع في حديقة شاهداغ الوطني في إسماعيلي

باكو، 22 فبراير، أذرتاج

قالت الناطقة باسم وزارة البيئة والثروة الطبيعية إرادة إبراهيموفا إن الحريق المندلع في منطقة جبلية ذات التضاريس المعقدة في أراضي حديقة شاهداغ الوطنية قرب قرية خان أكاه بمحافظة إسماعيلي قد أطفئ من قبل فرق الإطفاء التي أرسلت على الفور إلى مكان الحادث.

وأضافت ابراهيموفا أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بدعم موظفي وزارة البيئة والثروة الطبيعية وخدمة صيانة الغابات.