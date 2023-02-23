قرية قاراجالي لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

تقع قرية قاراجالي لمحافظة جبرائل في سهل كايان. كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

حرر الجيش الاذربيجاني الباسل القريةَ في 9 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.