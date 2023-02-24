وزير الخارجية: لا نريد القصاص، بل العدالة لخوجالي

باكو، 24 فبراير (أذرتاج)

مأساة خوجالي أكبر ذاكرة دموية مأساوية في تاريخنا المعاصر. خوجالي مأساتنا الوطنية. والمواطنون المدنيون لخوجالي قُتلوا بوحشية في فبراير عام 1992.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في حدث انعقد في 24 فبراير بمناسبة الذكرى الـ31 لمأساة خوجالي.

قال الوزير ان القوات المسلحة لأرمينيا قصفت كنجه وبردعه وغيرهما من مدننا وقرانا بالصواريخ البالستية والنفاثة والقنابل العنقودية إبان الحرب الوطنية. وهذا أثبت مرة أخرى ان ارتكاب الجرائم الدموية ضد السكان المدنيين سياسة رسمية تنتهكها أرمينيا دوما.

أشار بايراموف الى ان أرمينيا اذا تريد الآن سلاما فيجب تخليها من هذه السياسة العدوانية. تسعى أذربيجان الى إقرار السلام في المنطقة.

وأضاف الوزير : "لا نريد القصاص، بل العدالة لخوجالي".