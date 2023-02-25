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    قرية ساراي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

    تقع قرية ساراي لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر بركوشاد.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمرت الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    حرر القرية الجيشُ الاذربيجاني الباسل إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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