الأرصاد الجوية تنبه من حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حد موجة من ظروف الطقس غير المستقرة من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان إنّ الموجة التي تأخذ في تخييم على مناطق مختلفة على نطاق الجمهورية ابتداء من 26 فبراير شباط تحد من مدى الرؤية الأفقية باقتصارها الى 300-800 متر خاصة على الطرق السريعة على نطاق البلد.

كما أهابت تجمد الطرق بمناطق المحافظات الجبلية.