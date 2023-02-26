الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى ضحايا مجزرة خوجالي

باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

تمر 31 سنة على حدوث مجزرة خوجالي احد المآسي الدموية لتاريخ أذربيجان. يزور ممثلو المجتمع الاذربيجاني تمثال مجزرة خوجالي في حي خطائي بباكو في 26 فبراير من كل عام احياء لذكرى ضحايا المجزرة. يحيي آلاف الناس ذكرى الضحايا واضعين باقات من الزهور امام التمثال ويقرأون الدعوات لارواحهم.

وقعت مجزرة خوجالي في 26 فبراير عام 1992 على يدي الوحدات المسلحة الأرمينية المدعومة بفرقة المشاة رقم 366 من جيش الاتحاد السوفيتي السابق المتمركزة في ذلك الوقت بمدينة خانكندي.

وقد قتل جراء مذبحة خوجالي 613 شخصا، ومن بينهم 106 نساء، و63 طفلا صغير السن، و70 مسنا قتلوا بوحشية غير مسبوقة وبلا هوادة. وأخذ 1275 من السكان المسالمين العزل رهائن. بينما لا يزال مصير 150 شخصا مجهولا حتى يومنا الحاضر.

وأبيدت في هذه الجريمة العسكرية والسياسية 8 عائلات بالكامل، وفقد 25 طفلا والديهم، كما فقد 130 طفلا أحد والديهم.