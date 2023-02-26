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    سياسة


    جيهون بايراموف: 26 فبراير أحد أكثر الأيام مأساوية في أذربيجان

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٤٧]
    جيهون بايراموف: 26 فبراير أحد أكثر الأيام مأساوية في أذربيجان

    باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

    26 فبراير أحد أكثر الأيام مأساوية في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في حديثه مع الصحفيين اليوم.

    "دمرت مناطقنا السكنية في خوجالي وقُتل سكاننا. قُتل النساء والأطفال والمسنون بتعذيب و تم محو المدينة من على وجه الأرض"، حسبما قال الوزير.

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