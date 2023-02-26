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    أقاليم


    قرية قازانجي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

    تقع قرية قازانجي لمحافظة زنكيلان في المنطقة الجبلية.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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