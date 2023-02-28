قرية شايباي لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 28 فبراير (أذرتاج)

كان سكان قرية شايباي لمحافظة جبرائل يشتغلون أساسا بتربية المواشي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 3 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية.