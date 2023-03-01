قرية تشورمان لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

تقع قرية تشورمان لمحافظة كلبجار على سفح جبل قونقور.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993 ودمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية اثناء استرداد محافظة كلبجار الى سيادة أذربيجان في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار في فترة الاحتلال الأرميني.