قرية ساري ياتاق لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
باكو، 2 مارس (أذرتاج)
تقع قرية ساري ياتاق لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر هاكاري في المنطقة الجبلية.
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمرت الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.
حرر القرية الجيشُ الاذربيجاني الباسل في 25 اكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.
تقدم أذرتاج صورا من القرية.
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