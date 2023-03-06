باكو، 6 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 مارس آذار شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة في الغالب بدء من الليلة إلى نهار الغد وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية قوية تستبدل نهارا بشمالية شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-8 درجات مئوية ليلا وبين 8-12 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة على بعض المناطق في الغالب مع احتمال كثافة الهطل على بعض الأماكن وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وانقطاع الهطل تدريجيا إلى المساء وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية تشتد ليلا وصباحا على مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-7 درجات مئوية ليلا وبين 12-17 درجات مئوية نهارا وبين 7-2 درجات مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.