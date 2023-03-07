قرية سيطاش لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 7 مارس (أذرتاج) تقع قرية سيطاش لمحافظة قوبادلي على السفح الجبلي. احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993. دمرت الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال. حرر القرية الجيشُ الاذربيجاني الباسل إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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