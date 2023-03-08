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    قرية قويوداره خشتاب لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 8 مارس (أذرتاج)

    تقع قرية قويوداره خشتاب لمحافظة زنكيلان في منطقة السفح الجبلي.

    احتلت القرية القواتُ المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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