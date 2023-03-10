قرية صوفولو لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

تقع قرية صوفولو لمحافظة جبرائل في سفح جبال قراباغ.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993 ودمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

حرر القريةَ الجيشُ الاذربيجاني في 25 أكتوبر عام 2020 اثناء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.