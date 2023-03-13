الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية غدا
AzerTAg.az
١٣.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤٥]
باكو، 13 مارس (أذرتاج)
أفادت أذرتاج ان الأرصاد الجوية تتوقع تدني رؤية أفقية بشكلٍ لافت في بعض الطرق البرية الرئيسية في أذربيجان غدا في 14 مارس، تصل إلى ما يتراوح بين 800-300 متر.
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