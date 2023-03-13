الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية غدا

باكو، 13 مارس (أذرتاج)

أفادت أذرتاج ان الأرصاد الجوية تتوقع تدني رؤية أفقية بشكلٍ لافت في بعض الطرق البرية الرئيسية في أذربيجان غدا في 14 مارس، تصل إلى ما يتراوح بين 800-300 متر.