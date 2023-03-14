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    أقاليم


    قرية قالايجيلار لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 14 مارس (أذرتاج)

    تقع قرية قالايجيلار لمحافظة اغدام في ضفتي نهر قابارتي وعلى سفح سلسلة جبال قره باغ.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في 16 يونيو عام 1993 في الحرب القراباغية الأولى. تم تدمير القرية بالكامل على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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