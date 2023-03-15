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    أقاليم


    قرية سلطانلي لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 15 مارس (أذرتاج)

    تقع قرية سلطانلي لمحافظة جبرائل في المنطقة السهلية في ضفة نهر اراز. اشتغل سكانها أساسا بتربية المواشي والزراعة وزراعة العنب.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 19 أكتوبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا فوتوغرافية من القرية.

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