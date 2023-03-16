باكو، 16 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 مارس آذار شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر على بعض المناطق ليلا ومساء وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح جنوبية تستبدل بشمالية غربية في النصف الثاني من اليوم.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-8 درجات مئوية ليلا وبين 13-18 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطع في الغالب على بعض المناطق مع احتمال كثافة الهطل على أماكن مختلفة وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-9 درجات مئوية ليلا وبين 16-21 درجات مئوية نهارا وبين 0-4 درجات مئوية ليلا وبين 4-7 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.