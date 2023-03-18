قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
باكو، 18 مارس (أذرتاج)
احتلت قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةّ بالكامل في فترة الاحتلال.
تم تحرير القرية في 21 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.
تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية.
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