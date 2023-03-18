  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 18 مارس (أذرتاج)

    احتلت قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةّ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية في 21 أكتوبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
    تدشين منفذ حدودي جديد لأذربيجان في الحدود مع روسيا
    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٨]
    المبعوث الخاص للرئيس: نخطط إسكان 158 عائلة أخرى في قرية تاليش في المرحلة الثانية
    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٩]
    باستثناء أذربيجان، لم تنضم أي دولة اخرى في القوقاز إلى اتفاقية المياه للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:١٥‎]
    مقتل مدنيين اذربيجانيين إثر انفجار لغم أرميني في أغدام
    قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية ساريلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)