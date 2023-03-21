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    أذربيجان: 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك

    ٢١.٠٣.٢٠٢٣ [٢٢:٤٦]
    أذربيجان: 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك

    باكو، 21 مارس (أذرتاج)

    أعلن مجلس الفقهاء لدى إدارة مسلمي القوقاز أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون بعد غد، الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس/آذار.

    أفادت أذرتاج ان هذا جاء في فتوى أصدره مجلس الفقهاء.

    أعلن مرصد شماخي الفلكي في رده على إدارة مسلمي القوقاز ان الخميس المصادف 23 مارس عام 2023 ميلاديا غرة شهر رمضان 1444هـ.

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