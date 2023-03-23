قرية تينلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 23 مارس (أذرتاج)

تقع قرية تينلي لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر هاكري والسفح الجبلي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في عام 1993. تم تدميرها بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من وطأة الاحتلال من قبل الجيش الاذربيجاني في 9 نوفمبر عام 2020.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.