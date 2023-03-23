قرية شفيبالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 23 مارس (أذرتاج)

تقع قرية شفيبايلي لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر بسيتشاي والسفح الجبلي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية في عام 1993. تم تدميرها بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من وطأة الاحتلال من قبل الجيش الاذربيجاني في 4 نوفمبر عام 2020.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.