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    أقاليم


    قرية أولاشلي لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 25 مارس (أذرتاج)

    تقع قرية أولاشلي لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر بركوشاد وفي سفح سلسلة جبال بركوشاد.

    احتلت القوات المسلحة الارمينية القريةَ عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن هذه القرية في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 9 نوفمبر عام 2020 إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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