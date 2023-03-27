باكو، 27 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 28 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع على بعض المناطق ليلا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-11 درجات مئوية ليلا وبين 16-21 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال هطل متقطع ليلا وصباحا على بعض المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-11 درجات مئوية ليلا وبين 18-23 درجات مئوية نهارا وبين 0-4 درجات مئوية ليلا وبين 4-8 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.