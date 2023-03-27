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    أقاليم


    قرية شريكان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٢]

    باكو، 27 مارس (أذرتاج)

    احتلت قرية شريكان من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية في فترة الاحتلال.

    وتم التحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية.

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