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    أقاليم


    قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 31 مارس (أذرتاج)

    تقع قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان في السفح الجبلي.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني المغوار في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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    قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية شايفلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)