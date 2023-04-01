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    قرية قاراداغلي لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠١.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 1 أبريل (أذرتاج)

    تقع قرية قاراداغلي في ناحية خاتشين في سهول قاراباغ. كان سكان القرية يشتغلون بالزراعة وتربية المواشي.

    احتلت قرية قاراداغلي من قبل القوات المسلحة الارمينية في الحرب القراباغية الأولى. تم تدمير القرية بالكامل نتيجة القصف المدفعي الشديد على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    تم تحرير القرية في 20 نوفمبر مع استرداد محافظة اغدام بموجب البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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