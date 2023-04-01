وسائل الاعلام العربية تنشر بيان رئيس جمعية الصداقة العراقية الأذربيجانية في ذكرى الإبادة الجماعية للأذربيجانيين

باكو، 1 أبريل (أذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام الأردنية والعراقية بيانا للدكتور معتز محي عبد الحميد رئيس جمعية الصداقة العراقية الأذربيجانية في ذكرى الإبادة الجماعية للأذربيجانيين المصادف في 31 مارس. تعيد وكالة أذرتاج نشر البيان:

"في كل عام وفي يوم 31 اذار، يتم الاحتفال في جمهورية أذربيجان بيوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين، حيث يعكس هذا التاريخ ذكرى المذبحة الدموية التي ارتكبت ضد الأذربيجانيين بباكو في اذار 1918.

فما هي اسباب وتداعيات هذه المذبحة على الشعب الاذربيجاني ؟…تاريخيا أدى التطور السريع لصناعة النفط في باكو في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى جذب موجة من الهجرة الأرمينية إلى المدينة. باعتبارها واحدة من المراكز الصناعية الرئيسية في روسيا القيصرية حينذاك، شهدت باكو ظهور بروليتاريا صناعية وحماسة ثورية. شارك العمال الأرمن، الذين زاد عددهم بشكل كبير في أوائل القرن العشرين، بنشاط في الحركات الثورية والاشتراكية في باكو. عشية الثورة الروسية الأولى (1905-1907) حيث بدأ حزب Dashnaksutyun (الطشناق) القومي الأرمني في نشر الأفكار القومية بين العمال الأرمن في باكو. واستخدموا الأفكار الثورية للترويج لأجندتهم القومية. مستوحاة من أفكار إنشاء “أرمينيا الكبرى”، نفذ الأرمن سلسلة من المذابح الدموية ضد الأذربيجانيين في الفترة من 1905 إلى 1907. فتم تدمير مئات المستوطنات الأذربيجانية وسويت بالأرض، وقتل آلاف المدنيين بوحشية.

كانت مذبحة عام 1918 أكثر استعدادًا وتنفيذًا بلا رحمة من هجمات 1905-1907. انتصار البلاشفة خلال الثورة الروسية عام 1917 والتعاون معهم أعطى حزب Dashnaksutyun الطريق لتحقيق أهدافه القومية بسلاسة. بالاستفادة من الوضع الذي أعقب ثورة أكتوبر 1917 في روسيا، بدأ القوميون الأرمن في متابعة تنفيذ خططهم تحت راية البلشفية. ففي عام 1918، عين زعيم البلاشفة الروس فلاديمير لينين ستيفان شاوميان مفوضًا استثنائيًا للقوقاز. بحلول ذلك الوقت، استولى البلاشفة على السلطة في باكو واعتبروا حزب Dashnaktsutyun الأرمني مصدرًا للدعم للقضاء على نفوذ الحزب الوطني الأذربيجاني – "مساوات" في باكو والمناطق الاخرى.

التخطيط والتنفيذ من قبل الارمن

في 2 اذار 1918، أثناء حديثه في اجتماع لسوفييت باكو، انتقد شاوميان حزب المساواة بشدة، وألقى باللوم عليه في انفصال أذربيجان عن روسيا. وضعت العناصر الثورية خطة لتصفية الأذربيجانيين في جميع أنحاء مقاطعة باكو. باعترافات من ستيفان شوميان، شارك 6000 جندي مسلح من باكو السوفياتي و 4000 رجل مسلح من حزب Dashnaksutyun في مذبحة المدنيين الأذربيجانيين. في 30 آذار تعرضت وحدات الأرمينية البلشفية باكو لإطلاق نيران من السفن. بعد ذلك، هاجم الطشناق المسلحون منازل الأذربيجانيين ونفذوا مجزرة بلا رحمة. في 31 اذار وفي الأيام الأولى من شهر نيسان، أصبحت المذبحة أكثر قسوة. قُتل الآلاف من المدنيين الأذربيجانيين فقط بسبب عرقهم. في هذه الفترة، قضت الوحدات الأرمنية – البلشفية على أكثر من 20000 مدني أذربيجاني في باكو: وتم حرق الناس في منازلهم وقتلهم وتعذيبهم بقسوة لا مثيل لها. ونتيجة لذلك، قُتل أكثر من 16000 شخص بوحشية بالغة في مقاطعة كوبا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 1918 ؛ تم تدمير ما مجموعه 167 قرية، 35 منها لا وجود لها حتى يومنا هذا. كان الأرمن قد نصبوا رشاشات في أماكن مختلفة من المدينة من أجل إطلاق النار على أولئك الذين كانوا يحاولون الهروب.

مذكراتهم تدينهم

كتب أفانيس أبريسيان، الضابط الأرميني، أحد المشاركين النشطين في مذبحة الأذربيجانيين، في مذكراته بعنوان “الرجال كانوا هكذا”، أنهم قتلوا في باكو وحدها 25000 أذربيجاني في مذبحة اذار. ومع ذلك، فإن الإبادة الجماعية للأذربيجانيين من قبل الطشناق لم تقتصر على باكو وحدها. بل في غضون فترة قصيرة من الزمن، ارتكب الأرمن مذابح في شماخي، وكوبا، وإريفان، وزنكزور، وقره باغ، ونخجيوان، وقارس. ويؤكد اكتشاف مقابر جماعية في منطقة كوبا بأذربيجان عام 2007 مدى وحشية الأرمن. كشفت وثائق الدفن في الموقع المكتشف أنه خلال هجوم مسلح أرمني على قوبا عام 1918، تعرض الناس لعنف غير مسبوق وقتلوا بقسوة. يحتوي القبر على بقايا مدافن جماعية للسكان المحليين. جنبا إلى جنب مع السكان المسلمين الأتراك، وايضا قامت القوات الأرمينية بذبح اليهود المحليين والليزجيين. حتى أولئك الذين طالبوا بإنهاء المذبحة، بمن فيهم الروس أو الجورجيون، تعرضوا للضحايا بوحشية في أماكن مختلفة من البلاد.

مفوض القوقاز يعترف بالجريمة

مفوض القوقاز المعين شوميان تفاخر بالوحشية الأرمينية ضد الأذربيجانيين: “لقد حققنا نتائج رائعة في المعارك. لقد تم القضاء على العدو تمامًا. فرضنا الشروط عليهم ووقعوا عليها”. برر شوميان بلا خجل تورط القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان. حزب الطشناق في ذبح الأذربيجانيين في باكو. في الرسالة المؤرخة في13 نيسان 1918، الموجهة إلى مجلس مفوضي الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، حيث يبرر شاوميان الجرائم البشعة بقوله: “إن وجود الانقسامات الوطنية قد وصف الحرب الأهلية جزئيًا بأنها مذبحة وطنية، لكنها كانت مستحيلة للقيام بخلاف ذلك. لقد فعلنا ذلك عن قصد. لقد عانى الفقراء من المسلمين الكثير، لكنهم الآن قد اجتمعوا مع البلاشفة والسوفييت … النفط بالفعل تحت تصرفنا. وهذا ما أكده الباحث الألماني إريك فيجل في بحثه “حقيقة الإرهاب. الإرهاب الأرمني – جذوره وأسبابه “عند الحديث عن نشاط شاوميان في عام 1918 يؤكد أن هدفه كان إضفاء الطابع الأرميني على باكو” بأي خطافات أو محتالين “.

قوات الطشناق والقتل الجماعي للأذربيجانيين

وفقًا لتقديرات مختلفة، لقد قُتل ما بين 12000 إلى 30.000 شخص في باكو في ثلاثة أيام فقط. في هذا الصدد، لم يخف شوميان، رئيس سوفييت باكو، رضاه: “لقد كنا خائفين من الهيكل الوطني لمدينتنا. كنا خائفين من أن القتال قد ينطوي على لون غير مرغوب فيه. حتى أننا اضطررنا إلى اللجوء إلى فوج الطشناق الأرمني. لم نتمكن حتى من السماح لأنفسنا برفاهية رفض خدماتهم. نفذ المجلس الوطني الأرمني اعتقالات وتفتيش، وما إلى ذلك من تلقاء نفسه. ومع ذلك، فإن الانتصار عظيم لدرجة أنه لا يلقي بظلاله على واقع”. تسبب اعتماد باكو السوفياتي على قوات الدشناق في غضب البلاشفة من جنسيات أخرى. أحد الشهود على الإبادة الجماعية للأذربيجانيين، وهو البلشفي بليومين، قال في مذكراته، “مع ظهور أحداث عام 1918، لجأنا إلى قوات الدشناق، حيث لم تكن لدينا قوات مسلحة خاصة بنا. ومع ذلك، فعلت قوات الدشناق عملهم القذر. لقد حولوا الحرب الأهلية إلى تطهير وطني، حيث ذبحوا ما يصل إلى 20 ألف أذربيجاني فقير“. أصبحت أحداث مارس عام 1918 بؤرة الاهتمام بعد إعلان جمهورية أذربيجان الديمقراطية.

تشكيل لجان التحقيق في المجزرة

تم إنشاء لجنة التحقيق الاستثنائية (EIC) من قبل ADR في 15 تموز عام 1919 من أجل التحقيق في العنف ضد السكان الأذربيجانيين. ومن السمات المهمة لهذه اللجنة أنها كانت تتألف من أفضل المحامين في ذلك الوقت الذين يمثلون جنسيات مختلفة – الروس واليهود والبولنديين والجورجيين وحتى الأرمن. هذه العوامل تشهد على كفاءة وحيادية. تم جمع المواد بحلول أب عام 1919 في 36 مجلدًا و 3500 صفحة. وبناءً على هذه الأدلة، أعدت دائرة الهجرة والجنسية 128 تقريرًا ومسودة لرفع دعاوى قضائية ضد 194 شخصًا متهمًا بجرائم مختلفة ضد سكان مسالمين. وهكذا، بحلول منتصف آب، قُبض على 24 شخصًا في باكو وحوالي 100 شخص في شماخي.

بعد استعادة استقلالها في عام 1991، استأنفت جمهورية أذربيجان التقييم السياسي للإبادة الجماعية في مارس 1918 وهي ملتزمة بإكمال جهود جمهورية أذربيجان الشعبية غير المكتملة لتحقيق العدالة. عشية الذكرى الثمانين للمأساة، أصدر الرئيس حيدر علييف مرسوماً بإعلان 31 آذار يوماً وطنياً للحداد. أصبح المرسوم وثيقة أساسية لإجراء تقييم سياسي وقانوني لأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الأذربيجانيين في بداية القرن العشرين. كما يشير المرسوم إلى إخلاص الشعب الأذربيجاني لقيمه الوطنية وجذوره التاريخية ووطنه. في الوقت نفسه، يوضح الاحتفال بيوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين الحقائق التاريخية للمجتمع الدولي بحقائق المذبحة والتطهير العرقي للأذربيجانيين في الماضي والحاضر."