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    قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 4 أبريل (أذرتاج)

    احتلت القوات المسلحة الارمينية القريةَ عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 22 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية.

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    قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور) قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)