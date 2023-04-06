بحث تسيير رحلات جوية مباشرة بين أذربيجان وفنزويلا

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

التقى رئيس مجلس إدارة اتحاد وكالات السياحة الأذربيجانية جويدينيز قهرمانوف مع سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى أذربيجان كريستوفر ألبرتو مارتينيز بيروتيران، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة السياحة الفنزويلية وعدد من شركات السياحة لمناقشة توسيع وتطوير التعاون.

خلال الاجتماع الذي عقد في إطار معرض أذربيجان الدولي التاسع عشر للسياحة والرحلات "AITF 2023"، تبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز العلاقات السياحية، وتوسيع علاقات الاتصال، فضلا عن التخطيط للجولات التعريفية لجذب السياح.

كما ناقش الاجتماع تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.