استئناف رحلات سياحية جماعية من الصين الى أذربيجان، بعد توقف دام منذ الجائحة

باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

يزور أذربيجان حاليا اول مجموعة سياحية من الصين بعد توقف دام منذ الجائحة.

أفادت أذرتاج ان أذربيجان أدرجت في قائمة البلدان المفتوحة للرحلات السياحية من الصين بناء على المذكرة بشأن تسهيل رحلات جروب، الموقعة بين الوكالة الأذربيجانية للسياحة ووزارة الثقافة والسياحة الصينية عام 2019.

من المقرر استئناف اعمال التسويق والدعاية في الصين واتخاذ تدابير لزيادة اعداد السياح الصينيين في السنوات القادمة. يتمكن السياح الصينيون من السفر الى أذربيجان بالحصول على الفيزا الالكترونية المسهلة عبر موقع "اسان فيزا". حاليا يتم تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة اورومتجي الى باكو مرة في الأسبوع.