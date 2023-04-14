بحث سبل التعاون بين أذربيجان وولاية كورغان الروسية

باكو، 14 ابريل (أذرتاج)

بحث القنصل الاذربيجاني العام في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية شهرات مصطفايف مع نائب حاكم ولاية كورغان الروسية فلاديمير ارخيبوف مسائل التعاون بين الطرفين.

قال رئيس غرفة التجارة لولاية كورغان إليا ناظارينكو ان المؤسسات المحلية المتخصصة في مجال معدات صناعة النفط والغاز حريصة على التعاون مع نظرائها في أذربيجان.

تحدث مصطافايف عن إمكانيات صناعية وسياحية لاذربيجان مشيرا الى عمق العلاقات بين أذربيجان والكيانات الفدرالية لروسيا الاتحادية.