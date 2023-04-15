أذربيجان: 82 حالة إصابة بكورونا في 14 أبريل

باكو، 15 أبريل، (اذرتاج)

سجلت 82 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و95 حالة تعافي دون تسجيل 4 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 14 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و701 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و22 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و206 مريض منهم ويستمر علاج 473 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 851 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و574 ألف و219 فحص طبي.