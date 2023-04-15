بعد حرق علمها.. أذربيجان تستدعي رياضييها من البطولة الأوروبية لرفع الأثقال في يرفان وتطالب الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى فرض عقوبات على أرمينيا

باكو، 15 أبريل (أذرتاج)

بعد حادث حرق علم دولة أذربيجان أثناء حفل استعراض أعلام الدول المشاركة في افتتاح البطولة الأوروبية لرفع الأثقال في يرفان عاصمة أرمينيا، قررت وزارة الشباب والرياضة الاذربيجانية واللجنة الأولمبية الوطنية استدعاء فريقها الرياضي من البطولة، ذلك بسبب التخوف من سلامة الرياضيين وامنهم في هذا البلد الذي يحتضن المباريات. وناشدتا المجتمع الدولي والمؤسسات الرياضية العالمية إدانة هذا الحادث بشدة. تطالبان الاتحاد الأوروبي لرفع الأثقال فرض عقوبات على أرمينيا.

كذلك جاء في بيان مشترك أصدرته الوزارة واللجنة معا ان ارتكاب مثل هذا الحادث الوحشي في الحفل الذي حضره رئيس وزراء أرمينيا واستقبال هذا الحادث ترحيبا حاشدا في المجتمع الأرميني وتمجيد فاعله يدل على عمق الكراهية العرقية والعنصرية ومعاداة أذربيجان وكراهية الأجانب في هذا البلد، وكذلك يتعارض مع الأهداف النبيلة والمبادئ للرياضة التي تبلغ السلام والتفاهم بين الشعوب.

قالت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية الأذربيجانية ان المشاركة السليمة والآمنة للرياضيين الاذربيجانيين في المباريات في ظل وجود أجواء الكراهية وانعدام الامن في أرمينيا غير ممكنة بأسباب الضغوط السيكولوجية. نظرا لكل هذا، اتخذ قرار حول عودة الرياضيين الأذربيجانية الى ارض الوطن. يجب على أرمينيا ان تضمن عودتهم الآمنة.

وجاء في نهاية البيان المشترك: "يظهر هذا الحادث ان أرمينيا ليست قادرة على تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية وضمان سلامة وامن الرياضيين."

يجب الذكر انه وقد أمس استفزاز ضد اذربيجان في حفل افتتاح البطولة الأوروبية لرفع الأثقال في أرمينيا.

تم حرق علم دولة أذربيجان في حفل افتتاح البطولة في يرفان، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأرمينية. أثناء استعراض علم دولة أذربيجان، دخل أحد الأرمن المعتمدين في الجهة التنظيمية خشبة المسرح وأخذ العلم الاذربيجاني من يد حاملته واحرقه وأخرجه من القاعة. اوقف الحارس هذا الشخص. ثم ادخِل علم اذربيجاني جديد الى القاعة.