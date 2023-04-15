أذربيجان: تطعيم 175 جرعة من لقاح كورونا في 14 أبريل

باكو، 15 ابريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 175 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 14 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 127 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و13 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 30 شخصا الجرعة الثالثة و5 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و958 الف و207 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و409 ألف و333 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و381 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و440 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف و53 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.