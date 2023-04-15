رابطة الشباب لرابطة أذربيجان الغربية تعقد أول اجتماع

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

عقدت رابطة الشباب لرابطة أذربيجان الغربية اول اجتماع لها.

وافتتاح الاجتماع رئيس رابطة الشباب نائب المجلس الوطني رامن محمدوف مفيدا أن الأفكار التي ادلى بها الرئيس إلهام علييف في 24 ديسمبر 2022م عند اجتماعه بمبنى الرابطة الجديدة مع مجموعة من المثقفين المنحدرين من أذربيجان الغربية تحمل أهمية تاريخية وسياسية كبيرة. واكد على أن العودة إلى أذربيجان الغربية في جدول أعمال كل أذربيجان بما فيهم الشباب كإحدى مهامهم الأولوية.

ثم القى رئيس مجلس إدارة الرابطة عزيز علي اكبرلي كلمة قدم فيها معلومات حول هيكل رابطة أذربيجان الغربية التنظيمي وفعالياتها والمهام المنوطة فيما تناول الأعمال الواجب حلها المنوطة في خطة التدابير المتخذة الخاصة بمفهوم العودة إلى أذربيجان الغربية وتحدث عن دور الشباب في الأعمال الواجب إجراؤها في الساحة الدولية.