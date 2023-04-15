أذربيجان: تطعيم 137 جرعة من لقاح كورونا في 15 أبريل

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 137 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 82 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و19 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 27 شخصا الجرعة الثالثة و9 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و958 الف و344 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و409 ألف و415 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و400 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و467 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف و62 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.