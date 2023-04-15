الأرصاد الجوية تنبه من حد موجة ضبابية من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حد موجة من ظروف الطقس غير المستقرة من مدى الرؤية الأفقية على نطاق الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان إنّ الموجة التي تأخذ في تخييم على مناطق مختلفة على نطاق الجمهورية ابتداء من ليلة وصباح 16 أبريل تحد من مدى الرؤية الأفقية باقتصارها إلى 300-800 متر خاصة على الطرق السريعة على نطاق البلد.