أذربيجان: 79 حالة إصابة بكورونا في 15 أبريل

باكو، 15 أبريل، أذرتاج

سجلت 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و72 حالة تعافي دون تسجيل 6 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 15 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و780 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و94 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و212 مريض منهم ويستمر علاج 474 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1298 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و575 ألف و517 فحص طبي.