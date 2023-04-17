أذربيجان: 66 إصابة بكورونا في 16 أبريل

باكو، 17 ابريل، (اذرتاج)

سجلت 66 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و59 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 16 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و846 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و153 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و213 مريض منهم ويستمر علاج 480 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 838 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و576 ألف و355 فحص طبي.