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    أذربيجان: تطعيم 120 جرعة من لقاح كورونا في 16 أبريل

    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٠]
    أذربيجان: تطعيم 120 جرعة من لقاح كورونا في 16 أبريل

    باكو، 17 ابريل، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 120 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 16 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 62 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و17 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 34 شخصا الجرعة الثالثة و7 أشخاص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و958 الف و464 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و409 ألف و477 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و417 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و501 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف و69 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.

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