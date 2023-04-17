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    تطهير مساحة 518 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

    ١٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٠]
    تطهير مساحة 518 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

    باكو، 17 ابريل، (اذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 10-15 ابريل 18 لغما مضادا للمشاة و23 لغما مضادا للدبابات و132 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدام وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 518 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

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