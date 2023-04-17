عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و135 ألف و373 نسمة

باكو، 17 ابريل، (اذرتاج)

بناء على نتائج التعداد السكاني لعام 2019، وصل عدد السكان المعاد اعتبارا من 1 مارس من عام 2023 الى 10 ملايين و135 ألف و373 شخص (باستثناء السكان في أراضي جمهورية أذربيجان حيث تتمركز وحدة حفظ السلام الروسية مؤقتا).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه يسكن 54.6 في المائة من السكان في المدن و45.4 في المائة بالقرى ومنهم 49.8 في المائة هم الذكور و50.2 في المائة هن الإناث.